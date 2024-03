Fluminense terá pelo menos duas semanas sem jogos após semifinal

O Fluminense terá pelo duas semanas livres, sem jogos, após o Fla-Flu deste sábado (16), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Nesse sentido, o time terá tempo para recuperar seus atletas independente de avançar à decisão do Campeonato Carioca ou não. Isso porque entre os dias 18 a 26 de março, haverá uma Data Fifa, com partidas entre seleções.

O Tricolor perdeu o jogo de ida por 2 a 0 e necessita vencer por três gols de diferença para disputar a decisão. Segundo o calendário da Ferj, as finais do Estadual estão previstas para acontecer nos dias 31 de março e 7 de abril. Se avançar, os comandados de Fernando Diniz terão 14 dias para se preparar.

Por outro lado, em caso de eliminação, ficarão 18 dias sem atuar, até a estreia na Libertadores, que está prevista para acontecer no dia 3 de abril. Assim, a equipe carioca fará seu primeiro jogo na busca pelo bi entre as duas partidas das finais. Além disso, o sorteio dos grupos da Libertadores acontece no dia 18 de março, às 20h (de Brasília).

Para o confronto diante do Rubro-Negro, Diniz não poderá contar com quatro jogadores. Entre eles, estão Samuel Xavier, com lesão na panturrilha, Douglas Costa, lesionado na coxa, e Marlon, com dores no joelho. Além deles, Thiago Santos, expulso no jogo de ida, está suspenso.

Por fim, André volta a ficar à disposição após cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Botafogo. Gabriel Pires, um dos reforços para a temporada, está recuperado de lesão muscular e está treinando com o grupo.

Calendário da Libertadores 2024

1ª Rodada 1: 3/04

2ª Rodada 2: 10/04

3ª Rodada 3: 24/04

4º Rodada 4: 08/05

5ª Rodada 5: 15/05

6ª Rodada 6: 29/05

Oitavas: 14/08 e 21/08

Quartas: 18/09 e 25/09

Semifinal: 23/10 e 30/10

FINAL: 30/11

