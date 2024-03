Atriz larga filmes adultos pelo sonho de se tornar árbitra de futebol

A atriz Elisa Sanches, conhecida por atuar em filmes adultos, está convencida a mudar de área. Afinal, ela expôs que seu desejo é deixar de ser uma artista. Assim, vai tentar realizar seu sonho de se tornar árbitra de futebol. Atualmente, ela reside no Rio de Janeiro e seu planejamento é se inscrever na escola de arbitragem da federação de futebol local, a Ferj.

“Sempre foi meu sonho de infância, mas a vida me deixou esquecer disso. Coloquei como meta que esse ano eu iria me inscrever e começar, finalmente, meu curso para ser árbitra de futebol”, esclareceu Elisa em entrevista à Band.

A ex-atriz destacou, inclusive, que já se prepara fisicamente para ter sucesso na nova empreitada. Aliás, Sanches adotou discurso positivo sobre o seu futuro.

“Me sinto pronta e de bem com o meu corpo para ir ao campo. Me vejo em um futuro brilhante como árbitra. Quero estudar bastante para as provas e passar de primeira”, acrescentou.

Receio e possível quebra de tabu

Além disso, Elisa aponta que tem apenas um receio com relação à mudança de carreira. No caso, que seu passado interfira na sua reputação como árbitra.

“Meu maior medo é o preconceito no campo. É a única coisa que me impede hoje”, indicou a ex-artista.

Se obtiver sucesso em sua missão de entrar no mundo do futebol, ela será a primeira mulher a sair da atuação de filmes adultos para tornar-se árbitra.

“Seria a realização de um sonho. Confesso que, às vezes, penso se os jogadores e o público me respeitariam. Sou mulher e ex-atriz pornô, então tenho que estar preparada para tudo, mas ainda estou muito animada. Já dei meu primeiro passo, que foi a escolha da minha escola e organização financeira”, complementou.

Elisa Sanches já teve experiência como juiz

A ex-atriz já foi árbitra por um dia no passado. Em 2020, ela foi convidada a apitar um jogo beneficente, em Queimados, cidade da Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. No episódio, o evento tinha como objetivo angariar alimentos para instituições de caridade. Especialmente as que sofreram prejuízos com a pandemia da Covid-19.

“Lembro com muito carinho desse dia tão especial na vida. Eu estava realizando um sonho, mesmo que não oficialmente, mas pude sentir um gostinho de como é ser árbitra em campo”, finalizou Elisa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Atriz larga filmes adultos pelo sonho de se tornar árbitra de futebol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.