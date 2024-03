Diretor do Corinthians detona arbitragem na Copa do Brasil: ‘Vergonhosa’

O diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, não poupou críticas à arbitragem, após a vitória do Timão por 2 a 0 diante do São Bernardo. A equipe de António Oliveira derrotou o Bernô nesta quinta-feira (14), no Estádio Primeiro de Maio e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, o escrete alvinegro saiu na bronca com o árbitro Bráulio da Silva Machado.

Em sua conta no X, Rubão reclamou da atuação de Bráulio da Silva Machado.

“É inacreditável como gostam de operar o Corinthians!! É vergonhoso!! Vamos por mais!! O trabalho continua!!”, escreveu o diretor do Corinthians.

É inacreditável como gostam de operar o Corinthians!! É vergonhoso!! Vamos por mais!! O trabalho continua!! #vaicorinthians — Rubão Gomes (@RG77_COR) March 15, 2024

O Corinthians teve o meia Garro expulso ainda no primeiro tempo. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo após uma confusão em um escanteio para o São Bernardo. O argentino foi empurrado pelo zagueiro Hélder, mas Bráulio da Silva Machado decidiu punir os dois jogadores. Como o meia já tinha recebido uma advertência anteriormente, acabou expulso.

Além disso, o técnico António Oliveira também foi mais cedo para o chuveiro por reclamação no segundo tempo. Por outro lado, Hélder, que estava envolvido no lance com Garro, recebeu o segundo cartão amarelo após cortar um passe de Yuri Alberto com o braço.

Corinthians espera adversário na Copa do Brasil

Oficialmente, o Timão não se pronunciou sobre a arbitragem no Primeiro de Maio. Agora, o Corinthians espera para saber quem será seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. O rival será conhecido através de um sorteio, mas o próximo duelo acontecerá apenas em maio.

