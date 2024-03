O Palmeiras segue se preparando para o duelo contra a Ponte Preta, neste sábado (16), às 18h, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com a melhor campanha geral do Paulistão, o Verdão terá o direito de jogar todos as partidas de mata-mata em sua casa, se for avançando. Na visão de Rony, esta vantagem pode influenciar na busca do tricampeonato.

O camisa 10, autor do gol da vitória sobre o Botafogo-SP, comentou sobre voltar a marcar e explicou a importância de o Verdão jogar diante de seu torcedor. Além disso, projetou o duelo contra a Ponte Preta.

“Muito feliz pelo gol, foi especial para mim e dá muita confiança para o restante da temporada. Foi importante ter feito o gol da última vitória. Feliz também por termos nos classificado em primeiro, pois era o nosso objetivo. Então é dever cumprido, chegou o momento do mata-mata. Agora exige muito foco, concentração e muita determinação para buscarmos a classificação. Estou muito motivado e espero seguir contribuindo e ajudando a equipe”, disse Rony, que prosseguiu.

“Terminar em primeiro é de suma importância na competição, pois decidiremos em casa diante do nosso torcedor. É algo muito importante e que nos ajuda bastante. A Ponte é uma equipe de qualidade e vem fazendo uma grande campanha. Vamos ter todo o cuidado e manter toda a concentração para não dar nenhuma brecha. Vamos em busca da classificação e muitos focados no objetivo”.

Assim, o técnico Abel Ferreira terá mais um treino, nesta sexta-feira (15), para fechar a preparação para o duelo eliminatório. Aliás, o treinador deve definir, nesta sessão de treinamento, qual será o time titular do Alviverde.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Rony pede foco no mata-mata e projeta duelo contra a Ponte Preta apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.