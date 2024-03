Mazzuco deixa o Botafogo e acerta com outro clube da Série A, afirma emissora

Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco vai deixar o Glorioso para trabalhar em outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Desse modo, o Athletico-PR será o novo destino do dirigente, afirma o canal “ESPN”, nesta sexta-feira (15).

Mazzuco quer estar perto dos familiares, em Curitiba. Assim, aceitou o convite do Furacão, pediu demissão do Botafogo e comunicou, então, sua decisão ao acionista majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor.

Nesta sexta-feira (15), ele se despede do elenco e, no domingo (17), no Estádio Nilton Santos, acompanhará a partida entre Botafogo e Sampaio Corrêa, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. O Mais Tradicional deve ir a campo com uma equipe alternativa.

O dirigente está no Botafogo desde o início da era SAF, em março de 2022. Antes, ele teve passagens por Vasco, Cruzeiro e Santos. Na época, a Eagle Holding, empresa de John Textor, o qualificou como o nome ideal para começar o projeto. O domínio da língua inglesa o ajudou na triagem feita pela companhia. Ele, aliás, foi o braço direito de Textor nestes dois anos de SAF.

No Glorioso, Mazzuco ajudou a moldar o elenco que realizou a melhor campanha do primeiro turno do Brasileirão de 2023, mas recebeu muitas críticas quando os jogadores definiram quem seria o técnico após a saída de Bruno Lage, em outubro.

