O ex-jogador Adriano Imperador, ídolo do Flamengo, decidiu promover, enfim, um samba esperto nos últimos dias. Assim, para curtir a noite, ele teve alguns convidados especiais.

Afinal, a mesa onde Adriano estava tinha grandes estrelas do futebol, como Maestro Júnior, Edmundo, o “Animal”, além de Cafu e Kaká.

A foto parou nas redes sociais de Adriano e, rapidamente, viralizou. Alguns internautas brincaram.

“Desliguei o Wi-Fi e liguei o 4G, faço questão de pagar pra olhar pra essa foto”, disse um internauta.

Outro, aliás, fez uma provocação pesada:

“Essa foto é maior que a seleção da Inglaterra inteira”.

Na roda de samba, os ex-jogadores não ficaram apenas no chopp e escutando as músicas. Eles pegaram o microfone e cantaram, principalmente, vários clássicos do gênero.

Maestro Júnior, Adriano Imperador, Edmundo, Kaká e Cafu soltando a voz! Resenha fraquinha, hein ?! pic.twitter.com/6E2AbBYyM0 — (@DoentesPFutebol) March 15, 2024

Adriano Imperador encerrou a carreira após várias polêmicas, sobretudo, extracampo. Quando foi atleta profissional, vestiu as camisas de Flamengo, Inter de Milão, Fiorentina, Parma, São Paulo, entre outros. Ele conquistou títulos importantes como Campeonato Brasileiro em 2009 e 2011, além de Copa da Itália, Supercopa da Itália e Campeonato Italiano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Adriano Imperador reúne Edmundo, Cafú, Kaká e Maestro Júnior em roda de samba apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.