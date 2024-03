Ganso e Cano, do Fluminense, são dúvidas para o clássico contra o Flamengo

O Fluminense pode ter dois desfalques de peso para o clássico contra o Flamengo, neste sábado (16), às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Afinal, Paulo Henrique Ganso e Germán Cano não participaram de algumas atividades durante a semana e podem ficar de fora do jogo decisivo. A informação é do portal ‘ge’.

No início da semana, a comissão técnica chegou a poupar o camisa 10, em virtude de um problema na panturrilha direita. No entanto, havia uma expectativa que o meia participasse de algumas atividades, mas ficou de fora. O argentino, por sua vez, reclamou de dores no joelho e também não participou de alguns treinos.

Diante disso, o volante Lima e o atacante John Kennedy devem ser os substitutos. Além disso, o Tricolor terá outra novidade importante na equipe titular. Trata-se de André, que volta de suspensão, treinou como zagueiro e pode voltar a atuar na posição. Ao longo da semana, Felipe Melo e Manoel também revezaram no setor. Gabriel Pires se recuperou de lesão muscular e pode aparecer entre os relacionados.

Outros desfalques

Vale lembrar que Thiago Santos foi expulso no jogo de ida, no último sábado (9), e está suspenso. O Tricolor também tem outros três desfalques para a partida decisiva. Entre eles, estão Samuel Xavier, com lesão na panturrilha, Douglas Costa, lesionado na coxa, e Marlon, com dores no joelho. Com a ausência do camisa 2, Guga voltará a ser titular na lateral-direita.

A tendência é que o Fluminense entre em campo com a seguinte escalação: Fábio; Guga, Felipe Melo (Manoel), André, Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy.

Com a derrota no último sábado (9), o Fluminense terá que reverter uma desvantagem de dois gols de diferença. O Flamengo, por sua vez, tem a vantagem de dois resultados iguais, já que foi campeão da Taça Guanabara. Por fim, o Tricolor necessita vencer por três gols de diferença para se classificar.

