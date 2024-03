Valencia vive momento goleador no Internacional e entra na briga pela artilharia do Gauchão

Enner Valencia vive momento extremamente positivo no Internacional. Isso porque o equatoriano alcançou uma sequência de seis gols em seis jogos. Com isso, o atacante entrou na briga pela artilharia do Gauchão. Além de ser a principal esperança da equipe na semifinal do Estadual com o Juventude. Os times começam a disputar uma vaga na decisão, no próximo domingo (17).

Coletivamente, o Colorado também passa por uma fase boa. Afinal, já são dez vitórias consecutivas. Cenário que deixa a torcida empolgada e permite sonhar com uma boa campanha na Copa do Brasil. Torneio no qual avançou por dois adversários, fato que fez o time quebrar um tabu de cinco anos. Após despachar primeiro o ASA e depois o Nova Iguaçu, o Inter alcançou a terceira fase da competição mata-mata.

Além disso, o Internacional, com esse bom momento, tem a esperança de quebrar o jejum de títulos no Estadual. A última vez que isso ocorreu foi em 2016. Após a sua conquista, viu o Novo Hamburgo ganhar no ano seguinte. Posteriormente, seu arquirrival, o Grêmio engatou uma sequência de seis troféus.

Valencia quebra jejum de gols no Inter

Valencia iniciou a temporada sem marcar. Contudo, depois emplacou seis gols feitos. Dois no último confronto com o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, no Mané Garrincha, na última quarta (13). Além de quatro tentos no Estadual, proeza que o colocou na segunda colocação de artilheiros do Gauchão.

Ele divide o posto com Lucas Barbosa e Gilberto, do Juventude, além de Zé Vitor, do Ypiranga. O máximo goleador até aqui é Michel, do Guarany de Bagé. No entanto, as duas equipes citadas estão fora da fase final do Estadual. Ou seja, Valencia está na briga pela artilharia.

Inclusive, fazer gols diante do Juventude na semifinal será essencial para ter sucesso no objetivo. Consequentemente, a tendência é de que ele ajude o Colorado na missão de alcançar a final do Gauchão. Se isso ocorrer, o Inter terá a vantagem de atuar o segundo jogo da decisão no Beira-Rio. Afinal, o time foi dono da melhor campanha na primeira fase do torneio.

Antes disso, vai precisar brigar pela vaga com o Juventude. A partida de ida ocorre na cidade de Caxias do Sul, às 16h, no Alfredo Jaconi, no próximo domingo (17). Enquanto isso, o jogo de volta está programado para o dia 25 de março, às 21h30, no Beira-Rio.

Números do equatoriano em 2024

– 10 partidas

– 9 jogos como titular

– 6 gols

– 3 assistências

– 732 minutos em campo

– 122 minutos para marcar

– 81,2 minutos para participar de um gol

