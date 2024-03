Flamengo planeja reformas na Gávea até o fim de 2024

O Estádio José Bastos Padilha, na sede social do Flamengo, na Gávea, passará por novas reformas até o fim deste ano. Afinal, o clube planeja melhorar o conforto no local e aprimorá-lo para atender jogos em situações distintas, como na parte da noite. Recentemente, o Rubro-Negro recuperou a arquibancada, com um gasto de R$ 4,5 milhões.

Segundo o “ge”, as melhorias na Gávea incluem iluminação, banheiros e área vip. Os vestiários também passarão por reforma.

Arthur Rocha, vice-presidente de patrimônio do Flamengo, reforçou a importância da obra que foi feita na arquibancada do estádio e falou sobre os próximos planos para o local.

“Fizemos um primeiro passo da reforma da arquibancada: recuperar para não rachar. Isso está pronto. Já trocamos alambrado, pusemos um alambrado de vidro. Agora apareceu um novo plano: liberar os primeiros 20 degraus para duas mil pessoas e colocar jogos para os garotos e para o futebol feminino”, disse Arthur Rocha.

“Estamos projetando uma grande reforma para os vestiários, e está em concorrência (para que empresas assumam essa obra). Vamos ter tudo que é necessário. Sala de doping, vestiários para partidas oficiais, vestiários da arbitragem masculinos e femininos”, completou.

