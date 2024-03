Caxias x Grêmio: onde assistir, escalação e arbitragem

O Grêmio terá o seu primeiro compromisso pela fase final do Estadual diante do Caxias, neste sábado (16). A partida de ida das semifinais do torneio vai ocorrer, às 16h30, no estádio Centenário. Caso haja empate no placar agregado após os dois jogos, a definição da vaga na final será na disputa de pênaltis. Esse encontro entre as equipes vai representar a reedição da decisão da última edição do Gauchão, quando o Imortal garantiu o hexacampeonato.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e no Premiere pelo pay-per-view.

Como chega o Caxias

O Grená conquistou a classificação para a fase final do Estadual com a sétima colocação na primeira etapa da competição. Em seguida, nas quartas, superou o São José por 1 a 0. Já nesta semana encarou o Bahia pela segunda fase da Copa do Brasil, empatou por 2 a 2, mas acabou eliminado nas penalidades.

Apesar do cansaço pelo compromisso anterior, na última terça-feira (12), o técnico Argel Fucks deve mandar quase força máxima. Isso porque ele terá apenas um desfalque. Trata-se do centroavante Gabriel Silva, que vai cumprir suspensão, pois recebeu o cartão vermelho no duelo com o São José, nas quartas de final. Dessa forma, Álvaro e Robinho brigam pela vaga no setor ofensivo.

Como chega o Grêmio

O Imortal garantiu sua participação na fase mata-mata do Gauchão com a segunda posição na etapa de grupos do torneio. Posteriormente, em confronto com o Brasil de Pelotas pelas quartas de final, dominou o jogo e venceu por 2 a 0, sem sustos. O meio-campista Cristaldo e o centroavante Diego Costa foram os autores dos gols.

Assim, a tendência é a de que Renato Gaúcho repita o mesmo time titular que conquistou o triunfo sobre o Xavante. A única dúvida do comandante é na meta entre Caíque e Marquesín. Afinal, os arqueiros travam disputa acirrada pela posição.

CAXIAS X GRÊMIO

Jogo de ida das semifinais do Gaúchão

Data e horário: 16/03/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

CAXIAS: Fabian Volpi; Marcelo, Denilson, Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Elyeser, Emerson Martins e Tomas Bastos; Vitor Feijão e Álvaro (Robinho). Técnico: Argel Fuchs.

GRÊMIO: Caíque (Marchesín); João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti e Pepê; Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Roger Goulart

Assistentes: Tiago Augusto Kappes e Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Douglas Schwengber da Silva

