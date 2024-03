Com Marta e Cristiane, Arthur Elias convoca Seleção para a SheBelieves Cup

O técnico Arthur Elias convocou, na tarde desta sexta-feira (15), a Seleção Brasileira para a disputa da SheBelieves Cup. A competição, que será data Fifa de abril, entre os dias 1 e 9, será disputada nos Estados Unidos. As principais novidades da lista são os retornos de Cristiane e Marta, que ficaram fora da Copa Ouro.

Das 23 atletas convocadas, 15 atuam no Brasil.

A primeira partida da Canarinho será contra o Canadá no dia 6 de abril, às 17h30 (Horário de Brasília) no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. Do outro lado da chave, Japão e Estados Unidos medem forças no mesmo dia e estádio, às 14h30. Assim, as seleções que vencerem se enfrentam no dia 9 de abril no estádio Lower.com Field, em Columbus. Aliás, a disputa pelo terceiro lugar será no mesmo dia.

Confira a lista

Goleiras

Gabi Barbieri – Flamengo

Lorena – Grêmio

Tainá – América-MG

Defensoras

Tarciane – Corinthians

Lauren – Kansas City

Antonia – Levante UD

Thais Ferreira – Tenerife (ESP)

Tamires – Corinthians

Yasmim – Corinthians

Fernanda Palermo – Palmeiras

Meio-campistas

Ana Vitória – Atletico de Madrid

Luana – Orlando Pride

Angelina – Orlando Pride

Duda Sampaio – Corinthians

Lais Estevam – Palmeiras

Yaya – Corinthians

Atacantes

Jaque – Corinthians

Jheniffer – Corinthians

Gabi Portilho – Corinthians

Cristiane – Flamengo

Ludmilla – Atletico de Madrid

Marta – Orlando Pride (EUA)

Priscila – Internacional

