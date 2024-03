Palmeiras x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara a Ponte Preta neste sábado (16), às 18h, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Verdão chega nesta fase da competição invicto e com a melhor campanha do Estadual. Por outro lado, a Macaca surpreendeu nas últimas rodadas, conseguiu superar o Água Santa na briga pela vaga e agora sonha alto na competição. Vale lembrar que é jogo único. Assim, quem vencer avança, um empate leva a disputa para as penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV e do Paulistão Play.

Como chega o Palmeiras

Diferentes escalações e formações passaram pelo Verdão ao longo desta temporada, uma vez que Abel utilizou a primeira fase do Paulista para fazer testes e dar rodagem a nomes pouco utilizados no elenco. Agora, com o jogo único do mata-mata, será o momento de colocar em campo o time ideal de 2024. Assim, o volante Zé Rafael e o atacante Endrick, por exemplo, devem retornar, depois de serem poupados na partida contra o Botafogo-SP. Em contrapartida, os lesionados seguem os mesmos: Bruno Rodrigues, Dudu e Gustavo Gómez, estão em tratamento no departamento médico.

Como chega a Ponte Preta

Por outro lado, o técnico João Brigatti deve ter dois reforços importantes. Afinal, o atacante Venicius e o meia Dodô estão à disposição do treinador e podem ser relacionados para o confronto. Assim, a dupla compensa as baixas de Dudu Sheit e Gabriel Novaes, expulsos na derrota por 1 a 0 para o Santo André. Por fim, o zagueiro Nilson Júnior, preservado no ABC devido a dores no joelho, está liberado para retornar à equipe.

PALMEIRAS X PONTE PRETA

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 16/03/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Rocha), Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

PONTE PRETA: Pedro Rocha, Castro, Luís Haquin e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

