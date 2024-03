Saudita: Al-Nassr vence Al-Ahli com gol de Cristiano Ronaldo

O Al-Nassr voltou a campo após a eliminação da Champions da Ásia. Nesta sexta-feira (15), o time comandado pelo técnico Luís Castro, ex-Botafogo, venceu o Al-Ahli, fora de casa, por 1 a 0, graças ao gol de pênalti marcado por Cristiano Ronaldo. Além disso, o jogo na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, válido pela 24ª rodada do Campeonato Saudita, era um confronto direto pela vice-liderança da competição.

Dessa maneira, o Al-Nassr confirmou a segunda posição do Campeonato Saudita e ainda sonha em brigar pela liderança da competição nacional. A equipe chegou aos 56 pontos, nove a menos que o líder Al-Hilal. No entanto, o time que bateu o recorde de vitórias seguidas da história do futebol, ainda vai entrar em campo nesta 24ª rodada e pode ampliar a vantagem para 12 pontos.

Ao mesmo tempo, o Al-Nassr abriu nove pontos de vantagem para o Al-Ahli, terceiro colocado.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Saudita

Quinta-feira (14/3)

Abha 1×0 Al Wehda

Al Hazm 0x3 Al-Shabab

Al Khaleej 2×2 Al Akhdoud

Sexta-feira (15/3)

Al-Ahli 0x1 Al-Nassr

Al Taee 1×1 Al-Ettifaq

Al Feiha 1×1 Al-Riyadh

Sábado (16/3)

Al-Hilal x Dhamk – 16h

Al Fateh x Al-Ittihad – 16h

Al-Raed x Al Taawon – 16h

