Frosinone x Lazio: onde assistir, horário e escalações

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Italiano 2023/24. Afinal, neste sábado, a Lazio visita o Frosinone pela 29ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Benito Stirpe, em Frosinone, às 16h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 16h45 (de Brasília).

Como chega o Frosinone

De volta à elite nesta temporada após quatro anos na segunda divisão, os Canários correm sérios riscos de serem rebaixados novamente. Afinal, na 18ª colocação, o clube está na zona de rebaixamento. Dessa forma, a equipe comandada por Eusebio Di Francesco precisa desesperadamente da vitória.

Como chega a Lazio

A Lazio, porém, não vive uma fase animadora e vem de quatro derrotas consecutivas. Nesta semana, aliás, o técnico Maurizio Sarri deixou o comando do clube, que agora será dirigido pelo auxiliar Giovanni Martusciello. Em nono lugar, o time da capital quer dar uma resposta rápida ao torcedor.

FROSINONE X LAZIO

Lega Serie A 2023/24 – 29ª rodada

Data e horário: 16/03/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Benito Stirpe, em Frosinone (ITA)

FROSINONE: Turati; Zortea, Okoli, Simone Romagnoli e Lirola; Brescianini, Barrenechea e Mazzitelli; Soulé, Cheddira e Gelli (Ghedjemis). Técnico: Eusebio Di Francesco

LAZIO: Mandas; Lazzari (Pellegrini), Gila, Alessio Romagnoli e Marusic; Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Técnico: Giovanni Martusciello

Árbitro: Antonio Rapuano

Assistentes: Filippo Bercigli e Dario Garzelli

VAR: Rosario Abisso

