Getafe x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da La Liga 2023/24. Afinal, neste sábado, o Getafe recebe o Girona pela 29ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, às 14h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 14h30 (de Brasília).

Como chega o Getafe

Os Azulones estão no meio da tabela e vivem um certo marasmo. Longe da zona de rebaixamento, mas também distante das vagas da Uefa, a equipe da região metropolitana de Madri praticamente cumpre tabela até o fim da competição. Jogando em casa, porém, o time de Pepe Bordalás quer os três pontos para presentear o torcedor.

Como chega o Girona

A equipe catalã, que chegou a liderar boa parte do torneio e ser apontada como favorita ao título em determinado momento, caiu de produção. A liderança está distante por sete pontos, e a vice-liderança também está ameaçada. Afinal, o Barcelona, com 61 pontos, está um ponto atrás. O time de Míchel quer vencer para seguir firme pelo menos na busca do segundo lugar no fim do torneio.

GETAFE X GIRONA

La Liga 2023/24 – 29ª rodada

Data e horário: 06/03/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)

GETAFE: Soria; Iglesias (Carmona), Dakonam, Rico e Álvarez; Aleña (Maksimovic), Milla, Ilaix Moriba e Jaime Mata; Greenwood e Latasa. Técnico: Pepe Bordalás

GIRONA: Gazzaniga; Eric García (Solís), David Lopez e Blind; Yan Couto, Aleix García, Martín e Gutiérrez; Portu, Dovbyk e Savinho. Técnico: Míchel

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Assistentes: Eliana Fernández González e Fabián Blanco Rodríguez

VAR: Valentín Pizarro Gómez

