Zé Rafael espera que Palmeiras aproveite vantagem sobre a Ponte

O volante Zé Rafael espera que o Palmeiras possa aproveitar a vantagem de atuar em casa no jogo contra a Ponte Preta, neste sábado (16), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. De acordo com o meio-campista, ter o mando de campo no mata-mata é importante para que a equipe facilite a missão de se classificar. Mesmo assim, ele espera uma partida complicada diante da Ponte e diz ser necessário que o time tenha uma atuação positiva para sair com a vaga nas semifinais.

“Para nós é muito importante, era uma meta traçada no início do ano. Qualquer vantagem é importante. Será um jogo muito difícil, a Ponte é uma equipe bem treinada e montada. Não à toa, fez grandes jogos na fase de classificação. Mas espero que a gente possa estar num dia inspirado, executar o que treinou e sair classificado”, disse Zé Rafael, ao site oficial do Palmeiras.

Jogador capaz de exercer funções de marcação e armação no meio-campo, ele acredita que ser um ‘coringa’ no setor contribui bastante com a equipe. O camisa 8 ainda destaca que procura se adaptar às mudanças exigidas pelo técnico Abel Ferreira para ajudar o time a render, especialmente no sentido de dominar a posse de bola.

“É importante essa versatilidade, para ajudar os companheiros e para uma questão pessoal. É uma vantagem conseguir me adaptar a algumas situações e, claro, treinamos muito isso, não é da noite para o dia. Algumas situações exigem adaptação, treino e tempo, mas estou dando meu melhor para executar a função que o Abel pedir. Espero continuar evoluindo e ajudando como puder”.

