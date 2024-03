Inter deve anunciar renovação de contrato de Vitão

O Inter deverá oficializar nos próximos dias a renovação do contrato com o zagueiro Vitão. O atleta assinou um novo contrato com o clube por mais cinco temporadas. O contrato anterior estava programado para terminar no final de junho. As informações são da Rádio Gaúcha.

Com 24 anos, o jogador, egresso das categorias de base do Palmeiras, estava emprestado ao Internacional devido a uma decisão judicial da Fifa relacionada ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O zagueiro tem vínculo com o Shakhtar até 30 de junho.

Recentemente, equipes europeias, incluindo o Betis, da Espanha, demonstraram interesse em Vitão. No entanto, o projeto apresentado pelo Internacional foi o mais atrativo.

O novo acordo já foi assinado e terá validade por cinco anos. O representante do jogador é Giuliano Bertolucci, um agente brasileiro com influência nos principais clubes de futebol do mundo. Desde abril de 2022, Vitão está no Beira-Rio, onde acumula 102 partidas e três gols marcados.

