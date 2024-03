O São Paulo anunciou, na noite desta sexta-feira (15), a contratação do zagueiro Sabino, de 27 anos, vindo do Sport. Ele assinou um contrato curto, válido por apenas três meses, mas com a opção de renovação até o fim do ano. O defensor deixou a equipe pernambucana há menos de duas semanas.

Sabino chega ao São Paulo após três anos de titularidade no Sport. Ele disputou quase 150 partidas pela equipe rubro-negra, inclusive marcando o gol do título pernambucano do ano passado. Mas, em 2024, não chegou a entrar em campo: no começo deste mês, entrou em acordo com a diretoria e acertou sua rescisão. O contrato dele com o Leão iria até o meio deste ano.

Revelado pelo Santos e ainda com passagens pelo Coritiba, Sabino chegar ao São Paulo em uma boa altura para a equipe tricolor. Com a perda de zagueiros lesionados, o elenco do técnico Thiago Carpini passa a ter mais uma opção no setor. O jogador tem 1,84m de altura, pesa 88 kg e, aliás, tem fama de zagueiro artilheiro. No ano passado, marcou sete gols, mas também anotou seis no seu último ano pelo Coritiba (2021), além de mais cinco no anterior.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post São Paulo anuncia contratação do zagueiro Sabino, ex-Sport apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.