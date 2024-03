Lista de relacionados do Cruzeiro para jogo com o Tombense tem novidades

Na tarde desta sexta-feira (15), o Cruzeiro divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Tombense. O técnico Nicolás Larcamón terá duas novidades no grupo que pode entrar em campo neste sábado (16), às 16h30 (horário de Brasília), pela semifinal do Campeonato Mineiro. Os novos nomes na lista de jogadores disponíveis são o zagueiro Pedrão e o atacante Rafa Silva.

Por ter feito a melhor campanha geral do Mineiro, o Cruzeiro precisa apenas de um novo empate para avançar à final. Já o Tombense, após o placar não ter saído do zero no Ipatingão, terá que vencer o adversário para se tornar finalista do Mineiro pela segunda vez na história.

Lista celeste também tem ausências

Com o Mineirão lotado, o técnico Nicolás Larcamón não contará com o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-esquerdo Marlon. Ambos foram expulsos no primeiro jogo da semifinal. Desse modo, cumprirão suspensão automática. Sendo assim, Neris e Villalba são os prováveis titulares contra o Tombense.

No ataque, Dinenno, poupado no primeiro jogo, treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana. Destaca-se que o camisa 9 começou a última partida no banco de reservas devido a uma fadiga muscular, enquanto Rafael Elias foi escalado como titular.

Durante o Mineiro, Larcamón testou algumas opções no lado direito do ataque, como João Pedro, Robert e Mateus Vital. O número 7 foi titular nos últimos dois jogos e pode permanecer na segunda semifinal contra o Tombense.

Em suma, além de Kaiki, o meio-campista Japa (lesão ligamentar no pé direito) e os atacantes Gabriel Veron (trauma no pé direito) e Rafael Bilu (rompimento do tendão de Aquiles) estão em fase de recuperação e indisponíveis. Já o atacante João Pedro, por fim, está afastado por questões disciplinares.

