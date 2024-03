Começou o Campeonato Brasileiro Feminino 2024. E nesta sexta-feira, na estreia da competição, o Botafogo empatou com a Ferroviária, fora de casa. Em partida disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a equipe alvinegra ficou no 1 a 1 com as atuais vice-campeãs. Nathane abriu o placar para as Gloriosas, mas Micaelly deixou tudo igual.

Dessa forma, com o resultado, as duas equipes somam um ponto e se igualam a Santos e Real Brasília, que também empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira. O Brasileirão Feminino conta com 16 equipes, que jogam em turno único, todas contra todas. As oito melhores avançam para as quartas de final, enquanto as quatro piores são rebaixadas.

Fora de casa, o Botafogo tentou apostar em contra-ataques para surpreender o time paulista, mas as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. Na etapa final, porém, as alvinegras conseguiram se impor nas bolas paradas e assustaram duas vezes. Na segunda, Driely cobrou escanteio pela esquerda, Kélen desviou, e a bola sobrou para Nathane fazer valer a lei do ex. No fim, contudo, Micaelly acertou cobrança de falta e igualou o marcador.

A Ferroviária volta a campo na próxima terça-feira, pelo Brasileirão Feminino, contra o Real Brasília, fora de casa. O Botafogo, porém, joga só na quinta-feira, em casa, contra o Grêmio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo empata com a Ferroviária na estreia do Brasileirão Feminino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.