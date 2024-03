Darmstadt x Bayern de Munique: onde assistir e escalações

Neste sábado, dia 16 de março, às 11h30 (horário de Brasília), o Darmstadt enfrentará o Bayern de Munique pela 26ª rodada da Bundesliga 2023/2024. O embate, em resumo, colocará frente a frente equipes em situações opostas na tabela de classificação, O Darmstadt está na última posição, enquanto o Bayern de Munique ocupa a vice-liderança.

Onde assistir

O aplicativo One Football transmite a partida ao vivo via streaming.

Como chega o Darmstadt

O Darmstadt conquistou o segundo lugar na Bundesliga 2 na temporada passada, garantindo apenas a sua quinta participação na elite do futebol alemão. Por conta do baixo investimento e, claro, da falta de tradição, o clube soma apenas 13 pontos e está a 12 de distância do Bochum, 15º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. Sendo assim, a nove rodadas do fim da competição, a situação é praticamente irreversível.

Como se não bastasse, na rodada retrasada, mais recente que disputou em casa, o time perdeu por 6 a 0 para o Augsburg. O desempenho como mandante, aliás, é estarrecedor: em casa, o Darmstadt teve apenas 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas nesta temporada.

Como chega o Bayern de Munique

Os Bávaros conquistaram o título da Bundesliga na temporada passada pela 11ª vez consecutiva, consolidando sua hegemonia no futebol alemão. Contudo, esta hegemonia está ameaçada pelo Leverkusen. Atualmente, a equipe de Munique está a 10 pontos dos rivais, na segunda posição na tabela.

A fase, todavia, já foi pior. O time subiu de desempenho nos últimos jogos, se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões – onde enfrentará o Arsenal – e vem de uma acachapante goleada por 8 a 1 imposta ao Mainz por 8 a 1.

Além disso, o artilheiro inglês Harry Kane chegou aos 30 gols na temporada, sendo 13 deles marcados nos últimos 9 jogos.

DARMSTADT X BAYERN DE MUNIQUE

Campeonato Alemão – 26ª rodada

Data e horário: 16/03/2024, às 11h30 (de Brasília)

Local: Merck-Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt (ALE)

DARMSTADT: Schuhen, Skarke, Klarer, Zimmermann, Maglica e Karić; Justvan, Kempe, Franjić e Holtmann; Polter. Técnico: Torsten Lieberknecht

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier e Raphael Guerreiro; Pavlović, Goretzka, Müller e Musiala; Sané e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Árbitro: Tobias Reichel

Auxiliares: Lasse Koslowski e Christian Bandurski.

