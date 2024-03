Boateng é acusado pela própria mãe de abusar de mulheres

Jerome Boateng, jogador de futebol alemão, foi acusado por sua própria mãe de maltratar mulheres. De acordo com o Der Spiegel, Martina Boateng revelou isso a um advogado por e-mail em 2021. No mesmo comunicado, a mãe do jogador lembrou da morte de sua ex-namorada, Kasia Lenhardt, que cometeu suicídio em 2021.

“Meu filho tem abusado mental e fisicamente de mulheres há anos. Agora, Kasia Lenhardt tirou a própria vida e ele continua a se recusar a lidar com as consequências de seu próprio comportamento”, dizia o texto.

Segundo o Der Spiegel, Kasia Lenhardt pretendia apresentar uma queixa contra Jerome Boateng às autoridades antes de sua morte. O jogador alemão, que atualmente joga pela Salernitana, sofreu investigação pelo Ministério Público, mas o tribunal encerrou o caso por falta de provas.

Com passagens de grande sucesso pelo Bayern de Munique e seleção alemã, aos 35 anos Boateng joga pela Salernitana, da Itália, desde o início de fevereiro deste ano. Contudo, ainda sem sucesso. Nas quatro partidas em que entrou em campo, o clube empatou uma e perdeu três.

