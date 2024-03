Operário x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (16), às 16h, Operário e Athletico se enfrentam no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paranaense. No confronto anterior entre as equipes, realizado na Ligga Arena, o placar ficou empatado em 0 a 0. Na ocasião, todavia, o Furacão ainda estava sob o comando do técnico Juan Carlos Osorio.

Onde Assistir

O transmissão acontecerá no YouTube da NSports e na Rede Furacão.

Como chega o Operário

O Operário garantiu sua vaga nas semifinais ao vencer o Azuriz por 1 a 0 em casa. A partida foi marcada por expulsões e um incidente de racismo vindo das arquibancadas. Entre os punidos pela arbitragem, o próprio técnico Rafael Guanaes recebeu um cartão vermelho e está suspenso.

Antes de tudo, o técnico não costuma repetir escalação. Dessa forma, então é esperado que o time que enfrentará o Athletico tenha mudanças. O Operário, por fim, está invicto há dez jogos nesta temporada e possui a segunda melhor defesa, com apenas oito gols sofridos, atrás apenas do Athletico.

Como chega o Athletico

Após uma grande vitória sobre o Londrina na estreia de Cuca, o Athletico inegavelmente chega com confiança para o confronto. O treinador conta com o elenco completo e pode até mesmo manter a mesma escalação, algo que pode ser inédito nesta temporada.

Uma novidade nos relacionados, só para exemplificar, é o lateral Esquivel. O Rubro-Negro, afinal, possui a melhor campanha no Estadual, liderando com 28 pontos, oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

OPERÁRIO X ATHLETICO

Libertadores 2024 – Segunda fase

Data e horário: 12/03/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará (Lucas Hipólito); Índio, Jacy e Neto Paraíba; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes

ATHLETICO: Bento; Madson, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Felipinho; Erick, Fernandinho, Christian e Zapelli; Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Luis Henrique Campanhoni Amadori

VAR: Paulo Roberto Alves Júnior

