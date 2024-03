Luton Town x Nottingham Forest: escalações, onde assistir, arbitragem

Nottingham Forest e Luton Town fazem, neste sábado (15/3), um duelo decisivo pela Premier league inglesa. Nada a ver com a briga pelo título, que está insana entre Arsenal, Liverpool e o atual tricampeão Manchester City. Ou por vaga à alguma Liga europeia. Mas a batalha é contra o rebaixamento. Afinal, o Nottingham tem 24 pontos e é o primeiro fora da zona de degola. Já o Luton, com 21 pontos, é o primeiro dentro do Z3.

Como tudo indica que Burnley e Sheffield United (ambos com 14 pontos) caminham rumo à Segundona, os rivais deste sábado são o que mais riscos sofrem para ficar com esta terceira vaga. Como o duelo será no acanhado Kenilworth Road, o mandante Luton tem ligeiro favoritismo sobre o Nottingham – dos brasileiros Murillo (ex-Corinthians) e Danil0 (ex-Palmeiras) tem ligeiro favoritismo. Vencendo, joga o time visitante para a zona de rebaixamento. Vale citar que no turno, empate em 2 a 2, com o Luton fazendo seus dois gols nos minutos finais.

A ESPN e a Star+ transmitem a partir das 12h (de Brasília).

Como está o Luton Town

O treinador Rob Edwards coça a cabeça para escalar o Luton. Embora o goleador Morris esteja voando, não será fácil tomar uma decisão. Afinal, são dez desfalques, incluindo dois pesos-pesados, Dan Potts e Adebayo, ambos com lesão na coxa direita. Apesar de jogar em casa, o Luton vai com um esquema um pouco mais cauteloso, com três volantes e dois meias.

Como está o Nottingham Forest

Diferentemente do Luton, o Nottingham tem apenas dois jogadores vetados, ambos reservas: Giovanni Reyna e Ola Aina. Assim, o técnico Nuno Espírito Santo tem várias opções. Mas o comandante português deve manter o esquema 4-2-3-1, com o volante Danilo na reserva e o atacante Awoniyi municiado por três companheiros: Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi.

LUTON TOWN X NOTTINGHAM FOREST

29ª Rodada da Premier League

Data e horário: 16/3/2024, 12h (de Brasília)

Local: Kenilworth, Londres (ING)

Luton Town: Kaminski; Mpanzu, Mengi e Burke; Kabore, Barkley, Clark e Doughty; Chong e Ogbene; Morris. Técnico: Rob Eduards

Nottingham Forest: Sels; Williams, Omobamidele, Murillo e Toffolo; Dominguez e Yates; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Awoniyi. Técnico: Nuno Espírito Santo

Juiz: Darren England

Auxiliares: James Mainwaring e Richard West

VAR: Andrew Madley

