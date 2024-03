António não descarta usar Gabriel Moscardo no Corinthians

Um velho conhecido do Corinthians pode ganhar uma oportunidade nas próximas partidas do clube. Isso porque o técnico António Oliveira indicou que pode usar o volante Gabriel Moscardo nos próximos meses. Já vendido para o PSG, o jogador está emprestado ao Timão até o final de julho e pode ser utilizado pelo treinador.

Contratado pelo Paris Saint-Germain, Moscardo está em recuperação de cirurgia no pé esquerdo. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que o atleta usaria apenas as dependências do clube para o seu tratamento. Contudo, António quer usar o jogador em algum momento ainda.

“Agora há pouco tempo vendeu um, o Gabriel que ainda está conosco e muito provavelmente quando recuperar pode ser uma opção”, disse António Oliveira, após a partida contra o São Bernardo.

A expectativa é de que Moscardo vá a campo nas próximas semanas e esteja liberado para voltar a atuar em abril. O Corinthians também só volta a atuar no próximo mês, pelo Campeonato Brasileiro, já que está eliminado do Campeonato Paulista.

A novela Moscardo, Corinthians e PSG

PSG e Corinthians entraram em acordo pela venda do volante já faz algum tempo. Contudo, a transferência travou após o jogador ser diagnosticado com um problema no pé esquerdo. Em sua chegada a Paris, Moscardo realizou um exame e descobriu que teria que passar por uma operação no local.

Ciente da necessidade da realização de uma cirurgia no jogador, o PSG passou a pedir garantias para finalizar o acordo. O clube francês chegou a pedir uma cláusula de proteção, caso o atleta não se recuperasse totalmente do procedimento. Os dois clubes chegaram a superar os entraves, mas a demora para fechar a transferência irritou o Corinthians, que chegou a pedir o jogador de volta. Contudo, as duas equipes superaram os entraves e firmaram a negociação.

O meio-campista deve permanecer afastado por três meses. A possibilidade de ele jogar pelo Corinthians ficará a cargo de António Oliveira até julho. Em agosto, Moscardo se apresentará ao PSG.

