Flamengo se espelha em passado recente para não tropeçar no Carioca

Flamengo e Fluminense medem forças neste sábado (16/03), às 21h, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O time rubro-negro venceu no duelo de ida por 2 a 0 e pode sofrer até dois gols da equipe tricolor para se classificar. No entanto, não tem nada definido. Afinal, os times vivenciaram uma situação bem parecida no ano passado.

Flamengo e Fluminense se enfrentaram na final do Campeonato Carioca de 2023. O time rubro-negro venceu por 2 a 0 no jogo de ida e abriu uma larga vantagem na decisão. No entanto, os comandados de Fernando Diniz golearam por 4 a 1 no duelo de volta, conseguiram uma virada histórica no Maracanã e se sagraram como campeões do Estadual.

Mentalidade do Flamengo

Para não repetir os erros do passado, os jogadores rubro-negros pretendem entrar em campo bem motivados neste fim de semana. Depois da vitória no jogo de ida, Pedro relembrou da goleada sofrida em 2023 e pediu concentração ao elenco rubro-negro.

“Para deixar claro, não tem nada ganho. Ano passado a gente fez 2 a 0 também, serve de lição para a gente. Comemorar hoje, amanhã é folga, mas segunda já virar a chave. Sabemos que fizemos um grande jogo. Foi lindo hoje, foi bonito. O espírito que a gente entrou em campo foi o que determinou o resultado. É continuar com esse mesmo foco e concentração para fazer uma grande partida no próximo fim de semana”, disse Pedro no último sábado (09/03).

Além de Pedro, Tite também fez questão de relembrar da goleada do Fluminense em 2023. O técnico sempre prezou muito pelo equilíbrio em seus trabalhos e tem conseguido construir um sistema sólido no Campeonato Carioca. Afinal, os jogadores rubro-negros só sofreram um gol em 2024.

“Eu não sabia porque eu não estava, mas os atletas comentaram que no ano passado eles venceram por 2 a 0 e perderam”, disse Tite no último sábado (09/03).

O Flamengo, dessa forma, pretende aprender com os erros do passado e entrar motivado no Maracanã. Em caso de empate no agregado, os jogadores rubro-negros avançam diretamente para final do Campeonato Carioca. Afinal, os comandados de Tite fizeram uma melhor campanha no Estadual e foram campeões invictos da Taça Guanabara.

