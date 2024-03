Palmeiras defende invencibilidade de sete anos contra a Ponte

O Palmeiras encara a Ponte Preta neste sábado (16), às 18h, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Aliás, vale ressaltar que é partida única, assim quem vencer avança para as semifinais. Com este regulamento, o Verdão defende uma invencibilidade de sete anos contra o time de Campinas.

Coincidentemente, a última derrota do Verdão para a Macaca, também aconteceu em um duelo eliminatório de Estadual. Pela semifinal do Paulistão de 2017, a Ponte Preta venceu o jogo de ida por 3 a 0, no Moisés Lucarelli. Naquela época, esta fase era realizada em dois confrontos. Na partida de volta, o Palmeiras até venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, mas acabou eliminado da competição.

Desde esta derrota em 2017, as equipes duelaram mais nove vezes, com sete vitórias palmeirenses além de dois empates. Aliás, neste período, o Alviverde sofreu somente um gol do adversário, em duelo pelo primeiro turno Brasileirão de 2017, que terminou com vitória palestrina por 2 a 1.

Palmeiras quer manter marca para avançar no Paulistão

Assim, para manter esta invencibilidade, o Palmeiras tenta mais uma vitória diante da Ponte Preta para avançar novamente a semifinal do Paulistão. Aliás, vale ressaltar que se o jogo acabar empatado, a decisão vai para as penalidade máximas. O Alviverde é o atual bicampeão da competição e busca o tri do Estadual, algo que não acontece há 90 anos.

