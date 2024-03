Chelsea x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa da Inglaterra 2023/24. Afinal, neste domingo, o Chelsea recebe o Leicester pelas quartas de final do torneio eliminatório. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Stamford Bridge, às 9h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 9h45 (de Brasília).

Como chega o Chelsea

Os Blues de Londres, que fazem campanha irregular na Premier League, querem dar uma resposta na FA Cup. Jogando em casa, afinal, o clube tem a chance de se garantir nas semifinais. Apesar de estar enfrentando um time de segunda divisão, contudo, os comandados de Mauricio Pochettino não terão vida fácil.

Como chega o Leicester

Os Foxes foram rebaixados na temporada passada, mas fazem campanha boa para voltarem à elite. Líder da Championship, a segunda divisão inglesa, a equipe de Enzo Maresca quer aprontar na capital agora. O Leicester quer surpreender e vencer, assim como fez na final de 2021, sobre o mesmo Chelsea, quando acabou com o título inédito.

CHELSEA X LEICESTER

FA Cup 2023/24 – Quartas de final

Data e horário: 17/03/2024, às 9h45 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Disasi, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Gallagher (Enzo Fernández), Mudryk, Cole Palmer e Sterling; Nicolas Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino

LEICESTER: Hermansen (Stolarczyk); Choudhury, Faes (Coady), Vestergaard e Justin (Doyle); Dewsbury-Hall, Winks (Raikhy), Fatawu (Albrighton), Akgün e Mavididi (Marçal); Daka (Vardy). Técnico: Enzo Maresca

Árbitro: Andrew Madley

Assistentes: Harry Lennard e Nick Hopton

VAR: Darren England

