Manchester United x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa da Inglaterra 2023/24. Afinal, neste domingo, Manchester United e Liverpool duelam pelas quartas de final do torneio eliminatório no maior clássico do país. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Old Trafford, às 12h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 12h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester United

O United faz temporada decepcionante até o momento e sequer está na zona de classificação para a próxima Champions League. Dessa forma, o jeito é se agarrar à FA Cup e tentar um título nacional após o vice na temporada passada. A missão, contudo, será complicada diante do maior rival.

Como chega o Liverpool

Firme na luta pelo título da Premier League e classificado para as quartas de final da Europa League, os Reds querem mais. Já com o título da Copa da Liga conquistado, a equipe de Jürgen Klopp quer dar um fim de temporada digno ao treinador alemão, que sairá de Anfield. Fora de casa, entretanto, o Liverpool não terá vida fácil.

MANCHESTER UNITED X LIVERPOOL

FA Cup 2023/24 – Quartas de final

Data e horário: 17/03/2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Varane, Maguire e Lindelöf; Mainoo, Casemiro, Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

LIVERPOOL: Kelleher; Bradley (Quansah), Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Endo e Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz (Gakpo). Técnico: Jürgen Klopp

Árbitro: John Brooks

Assistentes: Lee Betts e Timothy Wood

VAR: Tim Robinson

