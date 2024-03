Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Espanhol 2023/24. Afinal, neste domingo, o Atlético de Madrid recebe o Barcelona pela 29ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Cívitas Metropolitano, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Atlético de Madrid

Depois de uma classificação emocionante na Champions League, o time colchonero vira a chave para o Espanhol. Na quarta colocação, afinal, os comandados de Diego Simeone têm forte ameaça do Athletic Bilbao e sabem quem uma vitória é fundamental. Em caso de triunfo, o Atléti encurta a distância para o Barça em três pontos.

Como chega o Barcelona

Os blaugranas, que também se classificaram na Champions League no decorrer da semana, estão de olho na vice-liderança. Por mais que o título nacional seja difícil, o elenco de Xavi Hernández quer terminar o torneio da melhor forma possível. O triunfo, porém, será complicado na capital do país.

ATLÉTICO DE MADRID X BARCELONA

La Liga 2023/24 – 29ª rodada

Data e horário: 17/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic (Gabriel Paulista), Witsel e Azpilicueta (Hermoso); Molina, Llorente (Barrios), De Paul, Koke e Samuel Lino; Griezmann e Morata, Técnico: Diego Simeone

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e João Cancelo; Fermín López, Christensen e Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi Hernández

Árbitro: José María Sánchez Martínez

Assistentes: Raúl Cabañero Martínez e Juan José López Mir

VAR: Mario Melero López

