A saída de André Mazzuco do Botafogo trouxe mais dor de cabeça a John Textor. Na busca por um novo treinador após a demissão de Tiago Nunes, o dono da SAF do Alvinegro agora precisa encontrar também um novo diretor de futebol. E o empresário tem ao menos três nomes no radar para a função.

Segundo o jornalista Wellington Arruda, no canal “Panorama Botafoguense”, afinal, Textor já tem alguns nomes de sua preferência. Alguns, porém, estão empregados em outros clubes, o que dificulta o negócio. A chegada de um profissional estrangeiro não faz parte dos planos.

Mas nesta missão de achar um novo homem forte para o futebol, John Textor não estará sozinho. Ele terá a ajuda do alemão Michael Gerlinger, ex-executivo do Bayern de Munique, que é o novo contratado da Eagle Football, a holding do empresário, e trabalhará também para os outros clubes que o americano é dono. Esta informação é do jornal “O Globo”.

Um dos nomes é revelado

Se John Textor tem pelo menos três nomes na mira para o Botafogo, um deles já é conhecido. Ao menos segundo o jornalista Matheus Medeiros, que afirmou que Alexandre Pássaro é um dos nomes estudados. Com passagens por São Paulo e Vasco, o profissional está sem clube desde que deixou o Cruz-Maltino, em novembro de 2021.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Textor tem pelo menos três nomes para substituir Mazzuco no Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.