Vini Jr dá show, e Real Madrid vence o Osasuna no Espanhol

O líder segue muito líder. Afinal, neste sábado, o Real Madrid encarou o Osasuna pelo Campeonato Espanhol 2023/24 e venceu mais uma. Fora de casa, a equipe de Carlo Ancelotti goleou o time de Pamplona, por 4 a 2, com show de Vini Jr. O brasileiro marcou duas vezes, enquanto Dani Carvajal e Brahim Díaz completaram o placar. Ante Budimir e Iker Muñoz, entretanto, balançou as redes para os mandantes no Estádio Reyno de Navarra.

Dessa forma, com o resultado, o Real Madrid chega a 72 pontos e segue firme na liderança do torneio nacional. Agora, são dez pontos a mais que o Girona, vice-líder, mas que ainda joga na rodada. O Osasuna, por sua vez, está em décimo, com 36 pontos, mas pode perder a posição até o fim da rodada.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Início agitado

Em fase iluminada, Vini Jr precisou de apenas três minutos para abrir o placar. O camisa 7 roubou bola no campo de ataque, saiu cara a cara com o goleiro e tocou no canto para marcar. Dois minutos depois, porém, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Budimir, que deixou tudo igual. O Real seguiu pressionando e fez o segundo aos 17. Valverde achou bom passe para Carvajal na área, e o camisa 2 chegou batendo com a parte de fora do pé para deixar o Madrid novamente na frente.

Mais gols

A etapa final foi de amplo domínio merengue, e o líder de La Liga ampliou aos 15. Após lançamento da defesa, Valverde desviou de cabeça, e Brahim Díaz saiu cara a cara com o goleiro. O camisa 21 bateu no canto e fez o terceiro. Três minutos depois foi a vez de mais um gol de Vini Jr, com muita categoria, com a terceira assistência de Valverde na partida. O uruguaio recebeu de Rüdiger e escorou para o camisa 7. Com muita calma, o ex-Flamengo bateu com a parte de fora do pé e viu a bola entrar mansamente no gol. Nos acréscimos, Iker Muñoz fez mais um para o time da casa.

Sequência

As duas equipes agora terão uma pausa para a Data-Fifa e voltam a campo somente no fim de março. O Osasuna encara o Almería no dia 30, fora de casa, enquanto o Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao, em casa, no dia 31.

Jogos da 29ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (15/03)

Real Sociedad 2 x 0 Cádiz

Sábado (16/03)

Mallorca 1 x 0 Granada

Getafe x Girona – 14h30

Athletic Bilbao x Alavés – 17h

Domingo (17/03)

Sevilla x Celta – 10h

Las Palmas x Almería – 12h15

Villarreal x Valencia – 12h15

Rayo Vallecano x Betis – 14h30

Atlético de Madrid x Barcelona – 17h

