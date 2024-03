Juventude x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora de começar a definir quem vai à final Campeonato Gaúcho 2024. Afinal, neste domingo, o Internacional visita o Juventude pelo jogo de ida da semifinal do torneio estadual. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Premiere a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Juventude

Após se classificar em quinto na primeira fase, o Jaconero goleou o Guarany, que ficou em quarto, por 4 a 0 nas quartas de final. Dessa forma, a equipe de Caxias do Sul chega com autoridade para enfrentar o Colorado. Apesar disso, porém, o time de Roger Machado não terá vida fácil.

Como chega o Internacional

Líder da primeira fase, com nove vitórias, uma derrota e um empate, o Inter despachou o São Luiz com autoridade nas quartas de final, com vitória por 3 a 0. Em início de temporada animador, afinal, o time de Eduardo Coudet quer voltar a ser campeão estadual depois de oito anos. O último título gaúcho do clube do Beira-Rio foi em 2016.

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

Campeonato Gaúcho 2024 – Semifinal – Jogo de ida

Data e horário: 17/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Lucas Barbosa, Jádson, Caique e Jean Carlos; Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Roger Machado

INTERNACIONAL: Anthoni; Fabrício Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Maurício, Fernando (Bruno Henrique), Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Roger Goulart

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Douglas Schwengber da Silva

