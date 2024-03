Freiburg x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações

O Freiburg recebe o Bayer Leverkusen neste domingo (17), no Estádio Europa-Park. O confronto é válido pela 26ª rodada da Bundesliga. O embate coloca frente a frente o líder disparado da competição, tentando voltar a ter 10 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, e o nono colocado na tabela, buscando se aproximar das seis primeiras posições, que dão vaga às competições continentais na próxima temporada.

Onde assistir

O canal GOAT, no Youtube, e o aplicativo One Football transmitem via streaming.

Como chega o Freiburg

O Freiburg tem apresentado melhorias nas últimas temporadas, competindo consistentemente na Liga Europa. Atualmente, está a 7 pontos de alcançar as seis primeiras posições, que é seu objetivo para esta temporada. Embora já tenha disputado o top 4, sua performance tem oscilado.

O clube mantém o treinador há mais de dez anos e aposta na estabilidade do elenco para se manter competitivo. Na última quinta-feira (14), contudo, foi eliminado nas oitavas de final da Liga Europa após uma derrota por 5 a 0 para o West Ham.

O momento, de fato, não é bom. Nos últimos 12 jogos da temporada, venceu apenas três no tempo regulamentar. Ademais, nas últimas 21 rodadas da Bundesliga, conquistou apenas 5 pontos. No entanto, empatou com o Bayern na última rodada e venceu o Bochum na anterior.

Como chega o Bayer Leverkusen

O trabalho de Xabi Alonso no Leverkusen tem sido notável. Desde sua chegada na temporada passada, ele tirou a equipe da zona de rebaixamento e a levou às seis primeiras posições na temporada anterior, além de alcançar as semifinais da Liga Europa. Caso vença neste domingo, o Leverkusen volta a ter 10 pontos de vantagpara o Bayern.

Traduzindo a temporada em números, apenas mos últimos 15 jogos, o Leverkusen acumulou 13 vitórias. Está invicto há 37 partidas, com 32 vitórias e 5 empates, estabelecendo a melhor sequência de um time da Bundesliga em todos os tempos. Além disso, nenhum outro time havia alcançado uma vantagem de 10 pontos no topo da Bundesliga nesta altura da competição.

Na última semana, o Leverkusen virou o jogo contra o Qarabag nas oitavas de final da Liga Europa, vencendo por 3 a 2 após estar perdendo por 2 a 0. Inegavelmente uma demonstração de força que assusta ainda mais os adversários. Como se não bastasse, clube tem 10 vitórias e 2 empates como visitante. Por fim, venceu os últimos 5 jogos fora de casa, outro recorde.

FREIBURG X BAYER LEVERKUSEN

Campeonato –rodada

Data e horário: 17/03/2024, ÀS 11h30 (de Brasília)

Local: Europa-Park Stadion, em Freiburg (ALE)

FREIBURG: Atubolu, Sildillia, Ginter e Gulde; Kübler, Röhl, Höfler e Günter; Sallai, Höler e Grifo. Técnico: Christian Streich

Bayer Leverkusen: Hrádecký, Kossounou, Tah e Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka e Grimaldo; Tella, Wirtz e Schick. Técnico: Xabi Aoonso

Árbitro: Harm Osmers

Assistentes: Robert Kempter e Thorben Sieber

VAR: Felix Zwayer

