City vence o Newcastle e está na semifinal da Copa da Inglaterra

O Manchester City confirmou o óbvio. Fez, portanto, valer-se do favoritismo e do fator da casa para despachar o Newcastle por 2 a 0, neste sábado (16), no Etihad Stadium, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Os Citizens, então, vão às semifinais.

Bernardo Silva foi o nome do jogo com os dois gols, ambos na primeira etapa. No primeiro, ele recebeu de Rodri e finalizou de dentro da área. Mais tarde, ganharia assistência de Ruben Dias. No entanto, desta vez, o meia português concluiu de fora.

No segundo tempo, o time de Pep Guardiola só administrou a vantagem.

O City já ganhou a FA Cup sete vezes. A última foi no ano passado. Contudo, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool e Tottenham contam com mais canecos.

Mais cedo, no Molineux, o Coventry City surpreendeu o Wolverhampton, longe de casa, com um 3 a 2, também assegurando vaga na fase seguinte.

A bola volta a rolar neste domingo (1&), na FA Cup. Às 9h45, o Chelsea recebe o Leicester, em Stamford Bridge. Às 12h30, tem clássico. Em Old Trafford, Manchester United e Liverpool brigam pela última vaga na semifinal. Os horário são de Brasília.

Definido os quatro classificados, a Federação Inglesa (FA) sorteia os dois confrontos das semis e divulga as datas. A decisão, entretanto, será somente no dia 25 de maio, em Wembley, Londres.

