Vini Jr reclama de ‘perseguição’ de árbitro

Apesar da vitória por 4 a 2 do Real Madrid sobre o Osasuna, neste sábado (16), o atacante Vini Jr não está 100% feliz. Afinal, ele recebeu o quinto cartão amarelo e agora está fora do próximo jogo dos merengues no Campeonato Espanhol. O atleta, inclusive, reclamou de uma perseguição do árbitro Martínez Munuera.

“Em todas as partidas que esse árbitro está, ele mostra cartão (amarelo) para mim. Todas as partidas! Todas as partidas”, que parou de falar após ser empurrado por Brahím Díaz, no intervalo. Este, aliás, estava preocupado com que Vini recebesse uma punição ainda maior.

Vini Jr recebeu cartão amarelo após rir, em tom de deboche, de uma marcação de falta o seu companheiro de time Tchouaméni. Dessa forma, o atacante brasileiro será baixa do Real Madrid para a partida contra o Athletic Bilbao no próximo dia 31 de março, às 16h, em Madri. Vale lembrar que a competição irá parar por duas semanas por conta da Data-Fifa.

Inclusive, na partida contra o Osasuna, Vini Jr fez dois gols, enquanto Dani Carvajal e Brahim Díaz completaram o placar. Ante Budimir e Iker Muñoz, entretanto, balançaram as redes para os mandantes no Estádio Reyno de Navarra.

O Real Madrid está em contagem regressiva para o título do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o time de Vini Jr chegou aos 72 pontos em 29 partidas. São dez pontos à frente do Girona, que ainda joga na rodada. Na temporada 2023/2024, o Real ganhou a Supercopa da Espanha e está nas quartas de final da Champions League. Por outro lado, já foi eliminado da Copa do Rei.

