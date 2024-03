Montpellier x PSG: onde assistir e escalações

O confronto entre Montpellier e PSG marca o encerramento da 26ª rodada da Ligue 1 neste domingo, às 16h45 (de Brasília). Líder disparado da competição com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o time parisiense terá pela frente o desafio de enfrentar uma equipe que luta para não entrar na zona de rebaixamento. Os anfitriões estão na 14ª posição e podem encerrar o dia entre os três últimos caso não vençam os favoritos.

Onde Assistir

O aplicativo Star+ transmite ao vivo via streaming.

Como chega o Montpellier

Assim como em muitas outras ligas nacionais pela Europa em 2024, a Ligue 1 está enfrentando mais competição na parte inferior da tabela do que na parte superior. E o Montpellier, ademais, não é exceção. Lutando para evitar o rebaixamento, a equipe do Sul da França venceu apenas dois dos últimos oito jogos. Para o próximo domingo, afinal, o técnico Michel Der Zakarian não poderá contar com o lateral Silvan Hefti, que está lesionado.

Como chega o PSG

Sem grandes esforços, o PSG continua mantendo uma vantagem de dez pontos sobre o segundo colocado, Brest. Desse modo, o previsível Campeonato Francês está se aproximando de sua fase final. Antes de tudo, novidade da semana em Paris foi o sorteio da Champions League, que colocou os franceses no caminho do Barcelona.

Na última rodada, só para exemplificar, o PSG avançou na Copa da França ao vencer o Nice por 3 a 1, com gols de Beraldo, Fabián Ruiz e Mbappé. Em relação aos desfalques, por fim, Luis Enrique continua sem três zagueiros para o domingo: Marquinhos, Kimpembé e Skriniar.

MONTPELLIER X PSG

Campeonato Francês – 26ª rodada

Data e horário: 17/03/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Stade de la Mosson, em Montpellier (FRA)

MONTPELLIER: Benjamin Lecomte; Enzo Tchato Mbiayi, Bećir Omeragić, Boubakar Kouyaté e Issiaga Sylla; Joris Chotard, Jordan Ferri e Teji Savanier; Arnaud Nordin, Mousa Al-Taamari e Akor Adams. Técnico: Michel Der Zakarian.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Lucas Beraldo e Lucas Hernández; Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery e Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Kylian Mbappé. . Técnico: Luís Enrique

Árbitro: Florent Batta

Assistentes: Cédric Favre e Christoph Mouysse

VAR: Jérôme Brisard

