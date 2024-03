Flamengo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Na noite deste sábado (16/3) será conhecido o primeiro finalista do Cariocão-2024, Flamengo ou Fluminense. Às 21h (de Brasília), no Maracanã lotado, o Rubro-Negro emntra com boa vantagem, já que term a melhor campanha da fase de grupo e ainda venceu por 2 a 0. Com isso, pode perder por até dois gols que ainda avançará à final. Este Fla-Flu decisivo terá transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 19h30 (de Brasília) sob o comando e a narração de Ennio Ricanelo.