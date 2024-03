Atlético lança nova camisa e garoto-propaganda é o rapper Djonga

O Atlético lançou uma nova camisa número 1 e o garoto-propaganda é o rapper Djonga. A frase que serve de lema para a novidade é “Vivo o que amo, visto o que amo”. A camisa tem listras pretas e brancas, do mesmo tamanho. As mangas são pretas e a gola (redonda, também chamada de careca) é branca. Nos ombros, três listras que marcam a grife Adidas.

Próximo jogo terá uniforme número 2

O Atlético ainda não definiu a data para a estreia do novo uniforme. Afinal, neste domingo (17/3), às 19h (de Brasília), o Galo enfrenta o América, no estádio Independência. Ou seja, será o time visitante. Dessa forma, vai atuar com o uniforme número 2 (camisa e short brancos). A partida será válida pela volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

Na ida, o Atlético venceu o América por 2 a 0 em casa, na Arena MRV. Com isso, o Galo pode perder por um gol de diferença que consegue avançar. Apesar da vantagem, o treinador Felipão recomendou cautela, pois “o América é um time bom e competitivo”. Assim, quem se classificar, vai para a final do Estadual.

O próximo jogo do Atlético em casa será em 17/4 contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Antes, a equipe mineira ainda enfrenta o Corinthians, na casa do rival, a Neo Química Arena, em 13/4, também pelo Brasileirão.

Carreira de Djonga tem inspirações ecléticas

Nascido na Favela do Índio, em Belo Horizonte, Djonga tomou gosto por música ainda criança. E tinha referências ecléticas: Milton Nascimento, Cartola, Racionais MCs, Mariah Carey. Gostava de samba, rock, pop, e, com o passar do tempo, foi concentrando suas preferências no funk e no rap. Entre suas inspirações estão Jimi Hendrix, Janis Joplin, Elza Soares, Elis Regina, Cazuza, MC Smith e, principalmente, Mano Brown.

Djonga – que se chama Gustavo Pereira Marques – chegou a cursar História, até o sétimo período, na Universidade Federal de Ouro Preto, mas desistiu para se dedicar à música, quando começou a fazer sucesso como rapper.

Torcedor do Galo, ele tem 4,2 milhões de seguidores no Instagram. Já o Atlético tem 2,8 milhões. Forças que se somam para badalar o novíssimo uniforme do time.

