Girona não resiste ao Getafe e pode perder vice-liderança do Espanhol

O Girona dos brasileiros Yan Couto e Savinho, convocados por Dorival Júnior para a Seleção, perdeu por 1 a 0 para o Getafe neste sábado (16), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, está cada vez mais distante da briga pelo título.

Yellu Santiago, ainda no primeiro tempo, foi o responsável pelo gol solitário na partida disputada no Estádio Coliseum Alfonso Pérez.

Os Azulones foram melhores na primeira etapa e saíram na frente em finalização precisa de Yellu Santiago, dentro da área, aos 33 minutos de jogo. O time de Pepe Bordalás se manteve competitivo na volta do intervalo e disposto a presentear seu torcedor. Já o Girona, que chegou a liderar boa parte do torneio, precisava vencer para manter o sonho do troféu. Mas a equipe desperdiçou as poucas boas que teve na partida.

Desse modo, o time catalão segue em segundo lugar, com 62 pontos, agora dez a menos que o Real Madrid. O Getafe pulou para a nona posição, com 38. A vice-liderança, contudo, está ameaçada. Afinal, o Barcelona, com 61 pontos, está um ponto atrás, e enfrenta o Atlético de Madrid no domingo, fora de casa.

GETAFE 1X0 GIRONA

La Liga 2023/24 – 29ª rodada

Data e horário: 16/03/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)

Gol: Yellu Santiago, 38’/1ºT (1-0)

GETAFE: Soria; Iglesias, Djené, Álvarez (Rico), Alderete e Yellu Santiago (Mata); Luis Milla, Moriba (Aleñá), Maksimovic e Óscar Rodríguez; Greenwood. Técnico: Pepe Bordalás

GIRONA: Gazzaniga; Eric García, Juanpe, Blind e Gutierrez; Yan Couto, Aleix García (Solís), Martín, Portu (Stuani) e Savinho; Dovbyk. Técnico: Míchel

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Assistentes: Eliana Fernández González e Fabián Blanco Rodríguez

VAR: Valentín Pizarro Gómez

