América-MG x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

América e Atlético se confrontam neste domingo (17) no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela segunda etapa da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida tem início marcado para as 19h (horário de Brasília). No primeiro embate, ocorrido na Arena MRV, o Galo saiu vitorioso por 2 a 0, com tentos assinalados por Paulinho e Hulk. Pelo Coelho ter um desempenho superior na fase inicial, uma vitória pelo mesmo saldo de gols pode garantir sua classificação.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite a partida no sistema pay-per view.

Como chega o América

Atuando em casa, o América contará com o retorno do volante Martinez, que volta a integrar o grupo. Martinez estava na lista do início do campeonato, mas foi cortado pouco antes da partida. Desde então, esteve fora devido a uma tendinite no tornozelo do pé esquerdo. Contudo, na última semana, retornou aos treinamentos sem sentir dores e deve figurar entre os reservas para o clássico.

Em suma, outra boa notícia para o técnico Cauan de Almeida é a recuperação do zagueiro Ricardo Silva, que superou um edema muscular na coxa direita e pode retornar como titular pelo América.

Como chega o Atlético

Por outro lado, o técnico Felipão, do Atlético, poderá manter a formação da equipe, mas possui alternativas caso deseje uma nova estratégia para segurar a vantagem obtida no primeiro confronto.

A única ausência confirmada, sendo assim, é a do meio-campista Zaracho, ainda em processo de recuperação de uma lesão muscular. Todos os demais jogadores do elenco, inclusive o recém-chegado Brahian Palacios, por fim, estão aptos para o embate deste domingo.

AMÉRICA-MG X ATLÉTICO

Campeonato Mineiro – Jogo de volta da semifinal

Data e horário: 17/02/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Moisés; Benítez (Matheusinho), Fabinho e Renato Marques. Técnico:

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia; Gustavo Scarpa, Igor Gomes (Rubens ou Alan Franco) e Alisson; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão

Árbitro: André Luiz Skettino

Assistentes: Felipe Aran Costa e Magno Arantes Lira

VAR: Wagner Reway

