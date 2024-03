Boca Juniors x Flamengo, final da Libertadores sub:20: onde assistir, escalações

Flamengo e Boca Juniors decidem, neste domingo (17/3), às 16h (de Brasília), no Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, a Libertadores-Sub-20. Para o Rubro-Negro, é a oportunidade de conquistar a competição pela primeira vez. Já o Boca Juniors foi campeão em 2023 (fez a final contra o Del Valle e venceu por 2 a 0) e é o atual campeão mundial (bateu o AZ da Holanda no Intercontinental).

O Flamengo entra em campo com a melhor campanha: quatro jogos e quatro vitórias. Mas o Boca também vem bem. Soma três vitórias e um empate. Na semifinal, ambos avançaram com triunfos por 2 a 1. Os Xeneizes passaram pelo Aucas, do Equador, por 2 a 1. O Flamengo bateu o Rosario Central, da Argentina, de virada, por 2 a 1, gols do zagueiro Iago.

Onde assistir

Os canais SporTV e Goat transmitem a partir das 15h (de Brasília).

Veja os jogos da Libertadores Sub-20

Como está o Boca Juniors

A única dúvida do técnico Silvio Rudman está na zaga. Afinal, Matteo Mendía, seu principal defensor, não está recuperado de uma lesão no tornozelo. Contra o Aucas, ele ficou no banco. Ddessa forma, pode ser que mais uma vez fique como opção em caso de necessidade. Com isso, Di Lollo seguiria como titular. Mas o outro zagueiro também, é dúvida. Molas saiu lesionado no jogo passado e Alejo Romero entrou em seu lugar. A dúvida sobre quem começará seguirá até momentos antes do jogo.

Como está o Flamengo

O treino deste sábado definiu a escalação do Rubro-Negro para a final. Entretanto, o técnico Mário Jorge não divulgou a escalação. Porém, ela não deve ser muito diferente da partida passada, com Lorran no meio de campo municiando e o trio ofensivo Wallace Yan, Shola e Welinton. Além disso, o zagueiro artilheiro Iago é sempre uma opção ofensiva. Vide os dois gols que fez sobre o Rosário.

Jogador mais conhecido do elenco, Lorran, da Seleção Sub-20, projeta final equilibrada.

Vimos alguns jogos do Boca. O time é excelente. Mas vamos manter o foco e corrigindo os erros do jogo com o Rosario. Dessa forma, chegaremos 100% na final”, disse ao Goat.

BOCA JUNIORS X FLAMENGO

Final da Libertadores Sub-20

Data e horário: 17/3/2024, 15h (de Brasília)

Local: Domingo Burgueño, Maldonado (URU)

BOCA JUNIORS: Torlaschi; Simoni, Di Lollo (Mendía), Alejo Romero (Molas) e Jerónimo Campos; Milton Delgado, Santiago Dalmass e Lucas Vázquez; Payal; Zuifaurre e Ignacio Rodríguez. Técnico: Silvio Rudman

FLAMENGO: Caio Barone; Lucyan, Iago, Carbone e Zé Welinton; Caio Garcia, Rayan Lucas e Lorran; Wallace Yan, Shola e Welinton. Técnico: Mário Jorge

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Boca Juniors x Flamengo, final da Libertadores sub:20: onde assistir, escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.