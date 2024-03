Lazio vence Frosinone e se reabilita no Italiano

Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio visitou e venceu o Frosinone por 3 a 2, neste sábado (16). Os gols da vitória foram marcados por Castellanos (dois) e Zaccagni. Já os donos da casa anotaram com Pol Lirola e Cheddira.

Com o resultado, a Lazio encerra uma série de quatro derrotas (três pelo Italiano e um na Champions) e está em nono lugar no Scudetto, com 43 pontos, a quatro da Atalanta, que fecha o G6, mas ainda joga na rodada. Já o Frosinone aparece em 18º, abrindo a zona de rebaixamento, com 24 pontos.

Confira a classificação do Campeonato Italiano

O meia brasileiro Felipe Anderson foi titular e atuou pela Lazio até os 37 do segundo tempo. Já pelo lado do Frosinone, o atacante Kaio Jorge entrou aos 35 da etapa final, substituindo Gelli. Outro brasuca, o meia-atacante Reinier pisou em campo aos 46 minutos, na vaga de Brescianini.

A partida ficou marcada pelo equilíbrio. Aos 13, o Frosinone abriu o placar com Lirola aproveitando cruzamento de Zortea. A Lazio empatou aos 38 ainda na primeira etapa, com Zaccagni chutando no meio do gol depois de passe de Guendouzi.

Embalada, a Lazio virou aos 12 da etapa final, com Castellanos. O argentino, aliás, fez o terceiro das Águias, cinco minutos mais tarde. A Frosinone descontou com Cheddira, com uma finalização de “puxada”, aos 25. Na reta final da partida, as duas equipes criaram bastante, mas defenderam mal. Assim, houve muitas finalizações boas para os dois lados. Pela Lazio, Luís Alberto foi o que mais deu trabalho. Já pela Frosinone, Cheddira marcou novamente, mas estava impedido.

A Lazio agora terá uma série de duelos contra a Juventus. No próximo dia 30, as equipes se enfrentarão pelo próprio Campeonato Italiano, em Roma, às 14h. Três dias depois, eles se encontrarão pela partida de ida da semifinal da Copa Itália, em Turim. Já no dia 07, a Águia medirá forças com a arquirrival Roma. Assim, a Lazio terá uma sequência nada fácil. O Frosinone, por sua vez, visita o Genoa no dia 30. Vale lembrar que o Campeonato Italiano irá parar por duas semanas por conta da Data-Fifa.

