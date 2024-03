Com VAR ‘interminável’, Sport bate o Santa Cruz e vai à final em PE

Em um jogo com direito à demora de 14 minutos do VAR, o Sport conseguiu uma classificação heroica diante do Santa Cruz e fará a decisão do Campeonato Pernambucano.

Em jogo neste sábado (16), na Arena Pernambuco, os times ficaram no 0 a 0 após empate por 1 a 1 na ida, o que levou a decisão para os pênaltis. O Leão foi mais eficiente e venceu por 5 a 3, garantindo vaga na final.

A partida, aliás, bateu o recorde de público da Arena de Pernambuco, com a 45.492 torcedores.

Confusão no VAR

O Sport chegou a abrir o placar na ilha, com Chrystian Barletta. Aos 17′ do segundo tempo, ele aproveitou cruzamento da direita para mandar para dentro e fazer 1 a 0. Mas, após demora de incríveis 14 minutos do VAR e revolta da torcida, o gol foi anulado por impedimento.

Após toda a confusão gerada, a classificação saiu nos pênaltis. Gustavo Coutinho, Zé Roberto, Ortiz, Pablo Dyego e o próprio Chrystian Barletta fizeram pelo Sport. Lucas Siqueira, Gilvan e Gabriel Cardoso guardaram pelo Santinha, mas Toty desperdiçou sua cobrança.

Agora, o Sport aguarda o vencedor do duelo entre Retrô e Náutico, que acontece neste domingo (17), às 16h (de Brasília). O Timbu venceu o jogo de ida e, com isso, tem vantagem para chegar à final.

