Fluminense escalado para enfrentar o Flamengo; veja

O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo, neste sábado (16), às 21h, no Maracanã. O Time de Guerreiros terá cinco mudanças no time titular, em comparação com a equipe derrotada por 2 a 0 na primeira partida da semifinal. Afinal, o Tricolor teve problemas por lesões durante a semana, além da suspensão do zagueiro Thiago Santos.

O técnico Fernando Diniz escalou o Fluminense com: Fábio; Marquinhos, André, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e Renato Augusto; Jhon Arias, Keno e John Kennedy.

Samuel Xavier, Ganso, Cano e Douglas Costa foram cortados por lesão. Já Thiago Santos está suspenso. Por outro lado, André retorna ao time, afinal, foi expulso contra o Botafogo, na última rodada da Taça Guanabara.

Atual bicampeão carioca, o Fluminense precisa vencer o Flamengo por três gols de diferença para chegar à final. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença para classificar.

