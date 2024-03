Flaco López explica bom momento no Palmeiras: ‘tempo, trabalho e tranquilidade’

O Palmeiras atropelou a Ponte Preta e venceu por 5 a 0 neste sábado (16), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O nome do jogo foi Flaco López. Afinal, o argentino marcou três vezes e, além de por o Verdão na semifinal, se isolou na artilharia do estadual com 10 gols. Após a partida, o centroavante disse que soube sofrer no passado e justificou seu amadurecimento para viver grande fase em 2024.

“Foi amadurecimento. Tive tempo para amadurecer. Às vezes não acreditamos nesses processos, mas graças a Deus estou em um momento espetacular e estou aproveitando as oportunidades que o Abel está me dando. É tempo, trabalho, ficar tranquilo e fazer o trabalho. Todo jogador sonha com isso (seleção), mas ainda penso no Palmeiras, penso em seguir trabalhando. Se tiver essa oportunidade é estar preparado para aproveitar da melhor maneira”, disse Flaco López, após a partida.

Mudança tática ajuda Flaco López

Além disso, Flaco explicou que uma mudança tática no time, vem ajudando ele a marcar mais gols. O argentino falou que agora o Palmeiras cruza mais na área, o que beneficia seu estilo de jogo.

“Esse ano ouve uma mudança tática no time, agora a gente está conseguindo cruzar mais e para mim é um jogo muito bom. Estou aproveitando ao máximo as oportunidades que meus companheiros criam para mim. São muitas por jogo. Estou muito feliz com o funcionamento do time, pelo sacrifício de todo mundo e os gols que está ajudando o time a sair com as vitórias”, finalizou.

