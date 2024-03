Botafogo x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações e arbitragem

Na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo volta a (pouca) atenção à Taça Rio, torneio pelo qual enfrenta o Sampaio Corrêa, neste domingo (17), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pelo duelo de volta das semifinais do torneio de consolação do Campeonato Carioca. Quem vencer, aliás, pega o Boavista na final.

O Botafogo venceu o jogo de ida, em Saquarema, por 2 a 1. Desse modo, por ter feito a melhor campanha durante o Estadual, o Glorioso, quinto colocado, pode até perder por um gol de diferença no Colosso do Subúrbio. Se conquistar o título, o Alvinegro assegura vaga na próxima Copa do Brasil.

Como chega o Botafogo?

O torcedor do Botafogo teve um fim de semana mais light em relação aos últimos temos. Afinal, o time cumpriu o objetivo máximo destes três primeiros meses: avançar na Libertadores. Assim, o simpatizante alvinegro estará no Colosso do Subúrbio para encontrar amigos, colocar a conversa em dia, assar uma carne, tomar uma cerveja gelada diante do raivoso calor que castiga o Engenho de Dentro e acompanhar a equipe.

Depois de quase dez meses parado, o lateral-direito Rafael apareceu, enfim, entre os relacionados. O técnico Fábio Matias, em contrapartida, poupou três titulares. A saber: Tiquinho, Barbosa e Eduardo.

Como chega o Sampaio?

Franco atirador, o Sampaio precisa vencer o Botafogo, na casa do adversário, por dois ou mais gols de diferença para se classificar.

Para obter uma façanha histórica, o técnico Alfredo Sampaio tem quase todos os jogadores à disposição contra o Glorioso. A exceção fica por conta do atacante Max, que saiu por empréstimo para o Atlético-GO. Ele permanecerá por lá até o fim de 2024.

Onde assistir?

Bandsports (TV fechada) e canal Goat (YouTube) transmitem a peleja.

BOTAFOGO x SAMPAIO CORRÊA

Jogo de volta da semifinal da Taça Rio

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 17 de março de 2024, às 18h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: Gatito, Suárez, Bastos, Halter e Hugo; Barbosa, Freitas e Raí; Savarino, Júnior Santos e Janderson. Técnico: Fábio Matias

SAMPAIO CORRÊA: Leandro Matheus; Lucas, Rocha, Thuram e Guilherme; Marcelo, Dantas, Pernão e Agú; Hugo Cabral e Abner. Técnico: Alfredo Sampaio

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

