Flamengo chega a maior sequência da história sem sofrer gol

O Flamengo, ainda invicto na temporada, atingiu uma marca imponente em sua história, após o empate por 0 a 0 contra o Fluminense, neste sábado (16), pelo Carioca. Lá se vão 11 jogos sem que o time treinado por Tite sofra gols, o que configura a maior sequência no quesito na história do clube.

O Rubro-Negro, aliás, sofreu apenas um gol em toda a temporada oficial. Lembrando que o tento em questão foi para o Nova Iguaçu, na segunda rodada, quando o clube usava escalação com o time sub-23.

Desde então, quando o time titular passou a disputar o Carioca, porém, o Fla não sofreu mais gols. Os adversários frustrados foram, em ordem: Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco, Botafogo, Volta Redonda, Bangu, Boavista, Fluminense, Madureira e Fluminense (duas vezes).

Isto significa, então, que o goleiro Rossi segue sem ser vazado em jogos oficiais no ano. O único gol que o argentino levou foi em amistoso diante do Orlando City, no dia 27 de janeiro. Já o último gol em partida oficial sofrido por Rossi foi em dezembro de 2023, na 38ª rodada do Brasileirão, contra o São Paulo.

O @Flamengo alcançou a maior sequência de jogos seguidos sem sofrer gols na história do clube! 11 jogos

8V – 3E – 0D (!)

81.8% apv. (!)

20 gols (!)

0 gols sofridos (!)

173 finalizações (15.7 / j!)

80 finalizações sofridas (7.2 / j!)

56.7% posse de bola pic.twitter.com/bd2Qc0JaET — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 17, 2024

