Renato Gaúcho diz a quem quiser ouvir que não está disposto a falar sobre arbitragem, mas diante da polêmica do gol do Caxias após a vitória por 2 a 1 neste sábado (16), não se esquivou. O técnico fez elogios ao árbitro Roger Goulart, mas não aceitou bem a confirmação do gol adversário.

“Considero ele (Roger Goulart) um bom árbitro. Inclusive, na minha opinião, ele fez um bom jogo. No lance do gol do Caxias, vocês viram. O VAR chamou. A gente poderia sair daqui com uma vantagem maior. Nos campeonatos estaduais, dos grandes, o Grêmio é o único prejudicado”, iniciou.

O árbitro analisou o monitor do VAR para ter convicção se houve participação do atacante Álvaro no lance em que teve uma bola levantada na área gremista em cobrança de falta e, posteriormente, no gol contra de Du Queiroz. Renato enfatizou que o “alerta” já está ligado para as próximas partidas.

“Temos mais uma partida de volta. Aí na final ou na próxima partida de 90 minutos… Por enquanto, estou calado”, abreviou o treinador.

Renato não se ilude com vantagem O Grêmio irá formalizar uma reclamação junto à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) no que diz respeito à performance de Goulart no jogo deste sábado. Apésar do triunfo, Renato não vê grande vantagem com a opção do empate na Arena para avançar à final. O técnico elogiou a atuação dos seus comandados, mas admitiu que o adversário mostoru qualidades. “O Argel (Fuchs) vem fazendo um bom trabalho. Assisti ao jogo contra o Bahia e jogaram muito bem. E hoje (sábado, 16) novamente. O que nós combinamos e treinamos durante a semana foi realizado. Campo pesado, campo duro, chuva. Mas é Campeonato Gaúcho. Acima de tudo, parabenizei meu grupo. Conseguimos uma pequena vantagem”< concluiu o comandante gremista. O Tricolor gaúcho terá a semana livre de jogos e, assim, poderá fazer os ajustar necessários para o duelo da volta. Devido à Data-Fifa, o elenco folga três dias antes da reapresentação para os treinos.

