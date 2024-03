Vasco se apoia em destaque de Léo Jardim para chegar na final do Carioca

O goleiro do Vasco, Léo Jardim, dá sequência as boas atuações da última temporada em 2024. Nos dois compromissos anteriores da equipe, ele teve papel fundamental tanto no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Assim como na classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Seu bom momento lhe garantiu até uma convocação para a Seleção Brasileira, na última semana.

A regularidade com os desempenhos de destaque individual fez o arqueiro se tornar a esperança do Cruz-Maltino. Especialmente na segunda e decisiva partida da semifinal do Estadual. Isso porque o time apresenta uma falta de proteção dos volantes com a defesa neste início de temporada. O Nova Iguaçu foi superior ao Gigante da Colina no primeiro embate.

No entato, a equipe visitante parou em Léo Jardim. Afinal, o Laranjão da Baixada obrigou o arqueiro a fazer 12 defesas. Proeza que lhe fez ser o jogador da posição líder no quesito das equipes que vão disputar a Série A em 2024. Ao todo, aliás, neste ano ele já realizou 52 defesas em 14 partidas.

O primeiro duelo nas semifinais com o Nova Iguaçu também representou para Jardim a quebra de uma marca pessoal. Isso porque, individualmente, foi o jogo que ele fez mais defesas em apenas uma partida. Anteriormente, o confronto que o goleiro havia se sobressaído nesse fundamento foi na edição passada do Campeonato Brasileiro. Exatamente no embate com o Atlético, na primeira rodada do segundo turno, quando Léo fez dez defesas.

Léo Jardim fundamental

No compromisso anterior do Vasco, quando enfrentou o Água Santa pela Copa do Brasil, Jardim também foi fundamental. A equipe carioca abriu dois a zero, mas levou a virada aos 42 minutos do segundo tempo. Apesar disso, conseguiu o empate nos acréscimos. Assim, a definição da vaga foi para a disputa de pênaltis.

O goleiro do Cruz-Maltino defendeu a primeira cobrança, do zagueiro Robles. O centroavante Bruno Mezenga também desperdiçou, mas carimbou a trave. Em contrapartida, pelo lado dos donos da casa todos converteram. Com isso, o Gigante da Colina venceu por 4 a 1 e assegurou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil.

As seguidas boas atuações de Léo Jardim lhe garantiram uma convocação para a Seleção Brasileira por Dorival Júnior. Ele ganhou a vaga de Ederson, que foi cortado após sofrer uma lesão durante partida do Manchester City. O arqueiro do Vasco disputará a titularidade com Bento, do Athletico, e Rafael, do São Paulo.

Próximo jogo

Léo Jardim e o Cruz-Maltino retornam a campo para a segunda partida da semifinal do Carioca, neste domingo (17). O embate com o Nova Iguaçu ocorre no Maracanã, às 16h (de Brasília). Vale ressaltar que apenas a vitória interessa ao Gigante da Colina.

Afinal, o time da Baixada Fluminense tem a vantagem do empate na soma dos placares agregados dos dois jogos. Isso graças ao fato da Laranja Mecânica ter conquistado a segunda melhor campanha geral na primeira fase do Carioca.

